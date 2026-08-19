FIX RETIREE BENEFITS - UFT

FIX RETIREE BENEFITS - UFT

Discussion about this post

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mea's avatar
mea
12h

DONE TODAY - EVERY ONE OF US NEEDS TO CALL & BACK UP WITH AN EMAIL.

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Katherine Goldberg's avatar
Katherine Goldberg
12h

Love how Fix Retiree Benefits and Marianne P from NYCOPSR are working together to get our new legislation 1008 passed. !

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1 reply by Fix Retiree Benefits - UFT
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