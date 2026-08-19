Almost 50,000 UFT Retirees and Beneficiaries live in New York City. Let’s tell our City Council Representatives that we want them to pass City Council Intro 1008 2026.
To check who your representative is, go to https://council.nyc.gov/districts/ and enter your address.
If you don’t live in New York City, you can enter your former address or the address of your former school. When you call, tell the the councilmember how many years you served the children and families in that community.
Also contact as many councilmembers as you can outside your district. Remind them that New York owes Municipal Retirees the benefits we earned and were promised. Our representatives should take pride in protecting us by passing this bill.
Here are some things you can say about the legality of 1008, as suggested by our friends and colleagues in the New York City Organization of Public Service Retirees (NYCOPSR):
Remind each councilmember (politely) that under the Taylor Law, Retirees are NOT represented by unions. Under the Taylor Law and NYC Collective Bargaining Law, unions can only negotiate wages, hours, and working conditions, and Retirees do not have any of those. We do not vote on contracts. We were made a promise when we retired, and that promise should be kept.
Also remind each councilmember the City Council passed the Administrative Code in 1967 to give Retirees Medicare and to pay for it. The law says, ”The City will pay the full cost of Health coverage for every employee, retiree and their dependents up to the HIP HMO rate.” Our Medicare supplement is well below the HIP HMO rate.
Call and email these councilmembers who have not yet signed on to 1008. Ask them to support us! If you do not see a councilmember listed, it is because they already signed on to support 1008.
District 3 - Hon. Carl Wilson
District Office: 212-564-7757
Legislative Office: 212-788-6979
Email: District3@council.nyc.gov, CWilson@council.nyc.gov
District 4 - Hon. Virginia Maloney
District Office: 212-818-0580
Legislative Office: 212-788-7393
Email: District4@council.nyc.gov, VMaloney@council.nyc.gov
District 5 - Hon. Julie Menin
District Office: 212-860-1950
Legislative Office: 212-788-6865
Email: SpeakerMenin@council.nyc.gov, JMenin@council.nyc.gov
District 7 - Hon. Shaun Abreu
District Office: 212-928-6814
Legislative Office: 212-788-7007
Email: District7@council.nyc.gov, SAbreu@council.nyc.gov
District 8 - Hon. Elsie Encarnacion
District Offices: 212-828-9800, 347-297-4922
Legislative Office: 212-788-6960
Email: District8@council.nyc.gov, EEncarnacion@council.nyc.gov
District 9 - Hon. Yusef Salaam
District Office: 212-678-4505
Legislative Office: 212-788-7397
Email: District9@council.nyc.gov, YSalaam@council.nyc.gov
District 10 - Hon. Carmen De La Rosa
District Office: 917-521-2616
Legislative Office: 212-788-7053
Email: District10@council.nyc.gov, CDeLaRosa@council.nyc.gov
District 11 - Hon. Eric Dinowitz
District Office: 718-549-7300
Legislative Office: 212-788-7080
Email: Dinowitz@council.nyc.gov, EDinowitz@council.nyc.gov
District 12 - Hon. Kevin Riley
District Offices: 718-684-5509, 347-326-8652
Legislative Office: 212-788-6873
Email: District12@council.nyc.gov, KRiley@council.nyc.gov
District 13 - Hon. Shirley Aldebol
District Office: 718-931-1721
Legislative Office: 212-788-7375
Email: District13@council.nyc.gov, SAldebol@council.nyc.gov
District 14 - Hon. Pierina Ana Sanchez
District Office: 347-590-2874
Legislative Office: 212-788-7074
Email: District14@council.nyc.gov, PSanchez@council.nyc.gov
District 15 - Hon. Oswald Feliz
District Office: 718-842-8100
Legislative Office: 212-788-6966
Email: District15@council.nyc.gov, OFeliz@council.nyc.gov
District 16 - Hon. Althea Stevens
District Office: 718-588-7500
Legislative Office: 212-788-6856
Email: District16@council.nyc.gov, AStevens@council.nyc.gov
District 17 - Hon. Justin Sanchez
District Office: 718-402-6130
Legislative Office: 212-788-7384
Email: District17@council.nyc.gov, JSanchez@council.nyc.gov
District 18 - Hon. Amanda Farias
District Office: 718-792-1140
Legislative Office: 212-788-6853
Email: District18@council.nyc.gov, AFarias@council.nyc.gov
District 20 - Hon. Sandra Ung
District Office: 718-888-8747
Legislative Office: Not Listed
Email: District20@council.nyc.gov, SUng@council.nyc.gov
District 21 - Hon. Shanel Thomas Henry
District Office: 718-651-1917
Legislative Office: 212-788-6862
Email: District21@council.nyc.gov
District 22 - Hon. Tiffany Cabán
District Office: 718-274-4500
Legislative Office: 212-788-6963
Email: District22@council.nyc.gov, TCaban@council.nyc.gov
District 25 - Hon. Shekar Krishnan
District Office: 718-803-6373
Legislative Office: 212-788-7066
Email: District25@council.nyc.gov
District 26 - Hon. Julie Won
District Office: 718-383-9566
Legislative Office: 212-788-7370
Email: District26@council.nyc.gov, JWon@council.nyc.gov
District 27 - Hon. Nantasha Williams
District Office: 718-776-3700
Legislative Office: 212-788-7084
Email: District27@council.nyc.gov, NWilliams@council.nyc.gov
District 28 - Hon. Ty Hankerson
District Offices: 718-206-2068, 718-307-5759
Legislative Office: Not Listed
Email: District28@council.nyc.gov, THankerson@council.nyc.gov
District 29 - Hon. Lynn Schulman
District Office: 718-544-8800
Legislative Office: 212-788-6981
Email: District29@council.nyc.gov, LSchulman@council.nyc.gov
District 31 - Hon. Selvena N. Brooks-Powers
District Offices: 718-471-7014, 718-527-4356
Legislative Office: 212-788-7216
Email: District31@council.nyc.gov, SBrooks-Powers@council.nyc.gov
District 32 - Hon. Joann Ariola
District Office: 718-318-6411
Legislative Office: 212-788-7069
Email: District32@council.nyc.gov
District 33 - Hon. Lincoln Restler
District Office: 718-875-5200
Legislative Office: 212-788-7348
Email: District33@council.nyc.gov, LRestler@council.nyc.gov
District 34 - Hon. Jennifer Gutierrez
District Office: 718-963-3141
Legislative Office: 212-788-7095
Email: District34@council.nyc.gov, JGutierrez@council.nyc.gov
District 35 - Hon. Crystal Hudson
District Office: 718-260-9191
Legislative Office: 212-788-7081
Email: District35@council.nyc.gov, CHudson@council.nyc.gov
District 36 - Hon. Chi Osse
District Office: 718-919-0740
Legislative Office: 212-788-7354
Email: District36@council.nyc.gov, COsse@council.nyc.gov
District 37 - Hon. Sandy Nurse
District Office: 718-642-8664
Legislative Office: 212-788-7284
Email: District37@council.nyc.gov, SNurse@council.nyc.gov
District 38 - Hon. Alexa Avilés
District Office: 718-439-9012
Legislative Office: 212-788-7372
Email: District38@council.nyc.gov, AAviles@council.nyc.gov
District 39 - Hon. Shahana Hanif
District Office: 718-499-1090
Legislative Office: 212-788-6969
Email: District39@council.nyc.gov
District 40 - Hon. Rita Joseph
District Office: 718-287-8762
Legislative Office: 212-788-7352
Email: District40@council.nyc.gov, RJoseph@council.nyc.gov
District 41 - Hon. Darlene Mealy
District Office: 718-953-3097
Legislative Office: 212-788-7387
Email: District41@council.nyc.gov, DMealy@council.nyc.gov
District 42 - Hon. Chris Banks
District Office: 718-649-9495
Legislative Office: 212-788-6957
Email: District42@council.nyc.gov, CBanks@council.nyc.gov
District 43 - Hon. Susan Zhuang
District Offices: 718-373-9673, 718-307-7151
Legislative Office: 212-788-7045
Email: District43@council.nyc.gov, SZhuang@council.nyc.gov
District 44 - Hon. Simcha Felder
District Office: 718-853-2704
Legislative Office: 212-788-7357
Email: AskSimcha@council.nyc.gov
District 45 - Hon. Farah N. Louis
District Office: 718-629-2900
Legislative Office: 212-788-6859
Email: District45@council.nyc.gov, FLouis@council.nyc.gov
District 46 - Hon. Mercedes Narcisse
District Office: 718-241-9330
Legislative Office: 212-788-7286
Email: District46@council.nyc.gov
District 47 - Hon. Kayla Santosuosso
District Offices: 718-748-5200, 718-373-0954
Legislative Office: 212-788-7363
Email: KSantosuosso@council.nyc.gov, HeyKayla@council.nyc.gov
District 49 - Hon. Kamillah Hanks
District Office: 718-556-7370
Legislative Office: 212-788-6972
Email: District49@council.nyc.gov, KHanks@council.nyc.gov
District 50 - Hon. David Carr
District Office: 718-980-1017
Legislative Office: 212-788-7390
Email: District50@council.nyc.gov, DCarr@council.nyc.gov
As of August 19, these 9 councilmembers are already supporting 1008. Please thank them!
District 1 - Hon. Chris Marte
District Office: 212-587-3183
Legislative Office: 212-442-1563
Email: District1@council.nyc.gov
District 2 - Hon. Harvey Epstein
District Office: 212-677-1077
Legislative Office: 212-788-7366
Email: District2@council.nyc.gov, HEpstein@council.nyc.gov
District 6 - Hon. Gale Brewer
District Office: 212-873-0282
Legislative Office: 212-788-6975
Email: District6@council.nyc.gov
District 19 - Hon. Vickie Paladino
District Office: 718-619-8611
Legislative Office: 212-788-7250
Email: District19@council.nyc.gov
District 23 - Hon. Linda Lee
District Office: 718-468-0137
Legislative Office: 212-788-7075
Email: District23@council.nyc.gov
District 24 - Hon. James Gennaro
District Office: 718-217-4969
Legislative Office: 212-788-6956
Email: JGennaro@council.nyc.gov
District 30 - Hon. Phil Wong
District Office: 718-366-3900
Legislative Office: 212-788-7381
Email: PWong@council.nyc.gov
District 48 - Hon. Inna Vernikov
District Office: 718-368-9176
Legislative Office: 212-788-7360
Email: District48@council.nyc.gov, IVernikov@council.nyc.gov
District 51 - Hon. Frank Morano
District Office: 718-984-5151
Legislative Office: 212-788-6989
Email: FMorano@council.nyc.gov
Here is the link to the City Council website with all the details of the bill, along with the names of councilmembers who have signed on to support 1008 so far:
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=8170040&GUID=927370D2-D26F-43B0-9571-6EFE44BCE77B
DONE TODAY - EVERY ONE OF US NEEDS TO CALL & BACK UP WITH AN EMAIL.
Love how Fix Retiree Benefits and Marianne P from NYCOPSR are working together to get our new legislation 1008 passed. !